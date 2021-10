FROSINONE – Spara ai ladri in giardino

Un tabaccaio usa il fucile, uccidendo un 39enne. "Ho temuto per la mia vita"

Un uomo ha sorpreso quattro persone a rubare nella sua abitazione e ha aperto il fuoco, uccidendone una. E’ successo a Santopadre, in provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione, Sandro Fiorelli, 59 anni, tabaccaio, si è accorto degli estranei in casa e ha sparato con il suo fucile. Il proprietario della villetta presa di mira dai malviventi in passato era già stato derubato.

La dinamica dei fatti è ancora da confermare, ma l’ipotesi più probabile è quella del tentativo di furto finito in tragedia. La vittima, Mirel Joaca Bine, è un uomo di 39 anni di cittadinanza romena. I suoi tre complici sono riusciti a scappare.

I militari hanno ascoltato il proprietario della casa, indagato per omicidio. Quando i soccorsi sono arrivati, l’uomo colpito dalla fucilata era già morto: inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimarlo.

“Mi sono difeso, avevo paura che mi sparasse””Quando sono entrato in casa ho sentito dei rumori. Ho capito che c’era qualcuno al piano superiore e allora ho preso il fucile perché mi sono spaventato”, ha raccontato Fiorelli al Corriere della Sera. Il tabaccaio, nella sua ricostruzione, ha affermato di aver visto l’uomo che “impugnava una pistola. Me l’ha puntata contro e a quel punto ho sparato – ha detto agli inquirenti -. Ho temuto per la mia vita e per quella di mio figlio”.