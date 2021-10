G20 – I Friday for Futures sabato in corteo a Roma

Fridays For Future torna in Piazza a Roma il 30 ottobre con un corteo durante le trattative finali del G20. L’appuntamento, fa sapere l’organizzazione dei giovani che seguono le orme dell’ attivista per clima Greta Thunberg, è alle 15 a Piramide per arrivare fino a Bocca della verità, insieme alle numerose realtà della Società della Cura, i sindacati di base e gli spazi sociali romani, nonché le delegazioni dei lavoratori della Gkn e Ilva. Per il clima, avvertono «non abbiamo più tempo da perdere».