G20 – Joe Biden arrivato nella notte a Roma

Tutto pronto. Capitale blindata per la sicurezza dei grandi. Centro off limits, chiuse 9 stazioni della metropolitana. Il Presidente USA anche dal Papa

Arrivato nella notte a Roma il presidente degli Usa, Joe Biden, per il G20 che si terrà sabato e domenica a Roma. È la prima visita di Biden nella capitale dall’elezione alla Casa Bianca. Oggi gli incontri con il presidente della Repubblica, Mattarella, il premier Draghi e Papa Francesco. Il presidente americano si presenta al G20 con un maxi-piano di investimenti approvato dalla maggioranza al Congresso: 1.750 per sostenere il welfare e contrastare i cambiamenti climatici. Ma la Cina resiste sul taglio delle emissioni e strada del vertice presieduto dall’Italia si presenta in salita. La presidente della Commissione Ue von der Lyen indica l’altro obiettivo del summit: ‘Trovare un’intesa su una riforma fiscale globale per una ripresa equa dopo la pandemia’.

Si rafforza di 5.296 unità la presenza delle forze dell’ordine a Roma per garantire la sicurezza del G20 di sabato e domenica. Oltre al personale dei presidi territoriali, saranno in campo 2.542 agenti della Polizia di Stato, 1.774 militari dell’Arma dei carabinieri, 580 della Guardia di Finanza e 400 delle Forze armate. A supporto anche il contingente dell’Operazione Strade Sicure riservato a Roma. Scuole chiuse dalle 16 di oggi. Il quartiere dell’Eur blindato e chiuse 9 fermate della metro in centro. Ripristinati i controlli delle frontiere interne fino alle 13 di lunedì. –