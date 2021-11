Giornata delle Forze Armate: strade chiuse e bus deviati

Bus e traffico deviato, giovedì 4 novembre, in occasione delle cerimonie legate al “Giorno dell’Unità Nazionale”, la “Giornata delle Forze Armate e 100° anniversario del Milite Ignoto”.

Le celebrazioni partiranno alle 8, quando partirà il corteo con la teca contenente la bandiera del Milite Ignoto: lascerà la Basilica di Santa Maria degli Angeli e procedere verso l’Altare della Patria, in piazza Venezia, percorrendo via Nazionale, largo Magnanapoli e via IV Novembre.

Alle 10 è in programma la cerimonia di deposizione della corona d’alloro da parte del Presidente della Repubblica al Milite Ignoto, mentre alle 12 partirà il tradizionale colpo di cannone da piazzale Giuseppe Garibaldi.

Pertanto dalle 6 e fino a cessate esigenze sono chiuse al traffico veicolare piazza della Repubblica, via Nazionale, via 24 maggio, via IV Novembre, piazza Ss Apostoli, piazza Venezia nello spazio antistante al Sacrato del Milite Ignoto, via del Teatro Marcello (nella sola direzione da Vico Jugaio/Foro Olitorio a piazza Venezia), via dei Fori Imperiali da largo Corrado Ricci a piazza Venezia, via Battisti, via del Corso da largo Chigi e piazza Venezia.

Disagi anche per chi si muove quotidianamente coi mezzi pubblici. Anche quelli, infatti, saranno deviati o limitati dalle 6 e fino a cessate esigenze. Il disservizio per le cerimonie legate alla giornata del 4 novembre riguarderà le linee H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 80, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 170, 492, 590, 628, 715, 716, 781, 916.