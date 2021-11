Calcio: Il Venezia batte la Roma, vince la Lazio

Finisce 1-1 il combattuto derby Milan-Inter. Il Verona inchioda il Napoli sull’1-1, mentre il Venezia batte la Roma per 3-2 e inguaia Mourinho. Vittoria per la Lazio e colpo esterno del Bologna, 2-1 alla Sampdoria. L’Udinese rimonta il Sassuolo e fa 3-2. Andriy Shevchenko nuovo allenatore del Genoa. L’olandese Max Verstappen, su Red Bull, ha vinto il Gp del Messico di Formula 1. Secondo Lewis Hamilton, su Mercedes, e terzo per il messicano Sergio Perez, anche lui con la Red Bull. Quinta e sesta le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz