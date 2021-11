Un altro sabato di Cortei No Vax e No Mask in centro

Lamorgese: "Confido nel senso civico"

Stop ai cortei in Piazza Duomo a Milano e nel centro storico di Napoli, a Roma off limits Piazza del Popolo e la zona dei palazzi istituzionali. E sarà vietatala sfilata in auto annunciata a Padova, pensata proprio con l’intento di aggirare la direttiva del Viminale. Ma sulle chat di Telegram rimbalzano le chiamate a scendere in piazza per “disobbedire al divieto di manifestare”. I comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza, tra ieri e oggi sono stati chiamati a individuare le specifiche aree delle città “di particolare interesse per l’ordinato svolgimento della vita della comunità” da interdire temporaneamente. Manifestare sarà possibile, ma con modalità – è lo scopo della direttiva firmata mercoledì dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese – che non danneggino ulteriormente le attività economiche e limitino le libertà degli altri cittadini. E in vista del primo sabato di proteste no Green pass con le nuove regole, Lamorgese ha rivolto l’invito a chi scenderà in piazza a far prevalere “senso civico” e rispettando le modalità concordate: “L’importante – ha detto – è che non ci siano pericolose forzature”.

Il prefetto di Roma Matteo Piantedosi ha emanato una direttiva sulle manifestazioni. Secondo quanto si apprende i percorsi individuati per eventuali cortei sono quelli già sperimentati che hanno dato prova di non comportare rischi per la sicurezza come ad esempio Circo Massimo. Saranno preservati i luoghi prossimi ai palazzi istituzioni. Quanto a eventuali prescrizioni e divieti, sottolinea la prefettura, sara’ decisiva la capacità degli organizzatori nel momento in cui faranno preavviso di garantire sia il numero delle presenze che l’ordinato svolgimento dell’iniziativa. Chi non è in grado di dare queste garanzie, fa sapere la prefettura, sarà indirizzato in spazi che non presentano criticità per l’ordine e l’incolumità pubblica.