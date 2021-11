VITERBO – Arrestato il padre di Mattias, il bambino di 10 anni accoltellato alla gola

È stato arrestato il padre di Mattias, il bimbo di 10 anni ucciso ieri pomeriggio con una coltellata alla gola a Cura di Vetralla in provincia di Viterbo. Il 44enne polacco è ricoverato in codice rosso in stato di incoscienza, piantonato dai Carabinieri. L’uomo aveva un divieto di avvicinamento alla casa familiare e si sarebbe allontanato da un ospedale di Roma dove era ricoverato per Covid.