CALCIO: La Lazio perde contro la Juve. Stasera gioca la Roma

Negli anticipi della 13ma giornata della Serie A di calcio arriva la prima sconfitta per il Milan, ko 4-3 in casa della Fiorentina: doppiette per Vlahovic e Ibrahimovic. Risorge invece la Juve, 2-0 in casa Lazio con due rigori di Bonucci. Pokerissimo dall’Atalanta sullo Spezia, 5-2 a Bergamo. Oggi in campo Sassuolo-Cagliari alle 12:30, Salernitana-Samp e Bologna-Venezia alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Genoa-Roma alle 20:45.