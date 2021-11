Pagliaccio è il brano d’esordio del cantautore Kroce

E’ uscito il 19 Novembre il primo singolo intitolato “Pagliaccio” del giovane cantautore Kroce, nome d’arte di Kevin Croce, artista 21enne nato a La Spezia, che presenta al grande pubblico questo suo lavoro dove esprime la sua abilità creativa nel mondo della musica.

Un brano le cui sonorità sono un viaggio nel tempo, alla ricerca di quei suoni sporchi e analogici di chi suonava in mezzo alla strada, che raccontano i vecchi musicisti nelle loro storie. Fin dalle prime note risaltano prepotenti all’orecchio l’insieme di archi, dai più viscerali e sporchi alle sessioni più complesse e caotiche, in una modulazione crescente con l’obiettivo di voler incalzare volutamente il ritmo. Proprio come l’esperienza di un vero viaggio, dove l’emozione cresce giorno dopo giorno e in questo caso cattura l’ascoltatore e lo rapisce portandolo nel mondo dell’artista.

“Pagliaccio” è una visione personale di Kroce, un punto di vista e uno spunto di riflessione su quanto è facile giudicare perdendo cosa c’è di vero nelle storie altrui. Ma è anche uno sfogo personale che racconta di un’infanzia e di un’adolescenza in viaggio, fatta di emozioni e sentimenti instabili, spesso solitari, tra teatri e pittoreschi individui colorati, all’apparenza giocosi e felici ma altrettanto complessi. E così l’immagine del “Pagliaccio” è quella che lo colpisce ed attira la sua attenzione, rappresentando quella facciata che dietro al sorriso dello spettacolo nasconde tanto altro.

Un mondo fatto di sensazioni altalenanti: ad ogni spettacolo ci si ritrova con una nuova famiglia, un fratello nuovo così come un nuovo amore che a fine tour sparisce.

Tutto questo è racchiuso in questa canzone, dove Kroce riesce a dare una forma a ciò che prova e a farlo vibrare nell’aria e in tutto ciò che lo circonda. Come afferma lui stesso “una canzone può far tutto……C’è chi la chiama scienza, chi magia o anche terapia…” Ma per lui è semplicemente e sfacciatamente “arte”.