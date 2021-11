Settimana caratterizzata dal maltempo: allerta anche nel Lazio

Dopo un weekend prevalentemente soleggiato, torna la pioggia sull’Italia. Allerta gialla per il maltempo oggi in otto regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Attesi rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento. In discesa le temperature.