“Magnitudo” è online Il videoclip che trasporta in immagini la rivoluzione interiore del brano di Andrea

E’ pronto l’attesissimo video di “Magnitudo”, nuovo singolo del giovane cantautore romano Andrea uscito lo scorso 29 ottobre e prodotto dal maestro Mario Zannini Quirini per la Lead Records. Con questo brano Andrea esce allo scoperto e si mette a nudo con le sue emozioni, lanciando comunque un messaggio forte, di riscatto.

Il videoclip è stato girato in tre location diverse con la troupe della casa di produzione EditOne con la quale l’artista ha instaurato una sinergia lavorativa molto intensa. Andrea considera i videoclip come una sorta di “doppia lettura” di un pezzo, dove attraverso le immagini puoi esprimere altre sfaccettature di un brano e ampliare ancora di più il suo significato. Ed è proprio così che ha voluto concepire il video di “Magnitudo”, dove viene raccontata una vera e propria festa, senza cadere troppo nell’aspetto scontato di raccontare parola per parola il testo del brano.

Lo scopo è quello di trasmettere un senso di libertà pura, anche un po’ fuori dalle righe, tipico dei ventenni. Un risultato che ha soddisfatto pienamente l’artista che ha voluto ringraziare in modo particolare la sua band e le comparse che hanno dato quel tocco in più rendendo il messaggio del video in maniera perfetta. “Magnitudo” è un brano importante, che rispecchia e dà voce ad un periodo difficile dell’artista che si “libera” da costrizioni e pregiudizi. Andrea descrive questa “rivoluzione interiore”, la vittoria personale contro quel senso di inadeguatezza che spesso fa sentire “diverso”. La soddisfazione nell’aver superato qualsiasi tipo di limite, di giudizio e di pregiudizio, frutto di un percorso di consapevolezza di se stessi che poi arriva prepotente. Il messaggio finale è un “moto di energia” per scuotere chi si è sentito in qualche modo “fuori posto” o “un gradino inferiore agli altri”. Una sorta di festa, di soddisfazione nell’aver superato qualsiasi tipo di limite, di giudizio e di pregiudizio.

Con “Magnitudo” Andrea vuole dar voce e speranza a chi ha bisogno di un aiuto per riprendere in mano il proprio essere. E grazie al video il suo messaggio arriva ancora più chiaro e diretto.

Il videoclip è visibile su youtube al seguente link https://youtu.be/A41WwklDsbE