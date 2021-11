GRETA presenta DI NOTTE, il suo primo EP

Tre inediti intimi e forti, in cui la voce calda e sottile di Greta e il sound contemporaneo ci fanno evadere dalla realtà e ci trascinano su un altro pianeta! Dopo aver pubblicato i suoi primi 3 singoli durante il 2020, Greta sente la necessità di spaziare verso un nuovo genere e cambiare il modo di esprimere la sua voce e le sue parole. In continua ricerca ed evoluzione artistica, decide così di far uscire un EP, il primo di un progetto più ampio, contenente 3 nuovi inediti Di notte, Che mi venga un colpo e Instabile, inizia così un nuovo capitolo musicale per l’artista. Attraverso un sound contemporaneo, fatto di casse dritte e suoni suggestivi, che spazia tra elettronica, R‘n’B e indie; Di notte ci parla di sensazioni, di rapporti, di relazioni, di emozioni che nascono e si trasformano con il passare del tempo. Greta scrive di dubbi, di domande e di quel malessere che spesso sentiamo ma che a volte non sappiamo da dove derivi. “A volte di notte cammino per strada, ci sono solo lacrime…” L’artista vuole dedicare, in maniera metaforica, questo EP all’acqua, elemento così puro e ostico allo stesso tempo. L’acqua delle lacrime, l’acqua che passa, che sgorga e si infiltra ovunque, proprio come quel filo che collega gli uni agli altri, nel tempo e nello spazio, dove nulla accade per caso. “Succede spesso che quando sono in giro non so più chi sono, cerco di ricordare come è fatta la mia faccia e perché sono qua…” TRACKLIST “ DI NOTTE”:

1 – Di notte

2 – Che mi venga un colpo

3 – Instabile

CREDITS:

Autori / Compositori: Greta Tossani, Andrea Guagneli,

Marco Paganelli

Mix / Master: Mike Suzzi, Giovanni Versari (Studio La

Maestà)

Prodotto da Makeathousand

© 11 A Label BIO

Greta Tossani, classe 1995, in arte Greta, è una cantante, flautista, musicista e attrice. Laureata al Dams Cinema di Bologna e diplomata all’accademia di recitazione “Duse” di Roma, Greta è un’ artista completa… Da quando è una ragazzina vive sui palchi, tra serate, spettacoli, lezioni di musica e di teatro. Caratteristica principale è la sua naturale inclinazione alla versatilità, grazie allo studio della recitazione Greta riesce ad essere ciò che vuole, sa essere cangiante in ogni situazione; un piccolo vulcano di energie, che coltiva sin da bambina con lo studio della musica e della fantasia. Greta quando non canta, sta in mezzo alla natura, danza o sfrutta la sua curiosità per scoprire nuove cose che la possano arricchire ogni giorno.