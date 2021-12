Green Pass falsi a 100 euro. Truffa a Roma

Green pass falsi in vendita a 100 euro. Le inchieste della procura di Roma evidenziano un fiorente mercato clandestino, grazie alla complicità di medici, dei certificati in vista anche delle festività. Un regalo di Natale particolare, pensato per aggirare le norme e i controlli. Ma chi è beccato con un documento contraffatto, rischia una sanzione di 400 euro o anche un anno di reclusione se il certificato è di un’altra persona. I canali di vendita sono diversi: dai gruppi Telegram al dark web, dove è possibile trovare non solo i certificati, ma anche le istruzioni per procurarseli.

Come evidenzia Il Messaggero, questa fabbrica di documenti falsi sembra non conoscere pausa. Anzi, per Natale la produzione è aumentata anche a causa delle maggiori restrizioni introdotte dal Super Green pass.