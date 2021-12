Conosciamo la cantante Isabel Heines arrivata tra i 20 vincitori di Area Sanremo

Conosciamo più da vicino l’artista Isabel Heines, 28enne cantante toscana arrivata tra i 20 vincitori dell’ultima edizione di Area Sanremo.

Grazie alla vicinanza del nonno, amante del pianoforte, fin da piccola percepisce una forte attrazione per la musica, tanto da chiedere ai genitori di poter suonare e studiare proprio questo strumento. Si avvicina pure alla danza che studia fino all’età di 15 anni per poi continuare come autodidatta. Continua fino all’età di 18 anni quando si trasferisce a vivere in Francia e si diploma come ballerina a Nizza. Ma in lei cresce in sordina il desiderio di esprimersi con il canto, senza riuscire a trovare il coraggio e la motivazione giusta per andare avanti e credere nelle sue capacità. Tornata in Italia decide di frequentare per un anno la Wos Academy di Livorno dove impara a cantare con una formazione più professionale. Ma tutto questo non le basta per sbloccare il desiderio di poter riuscire ad emergere in questo campo, esprimendosi liberamente.

Ed accantona ancora una volta questo sogno.

A 21 anni si sposta a Roma per frequentare un’accademia di musical che la porta ad esibirsi in scena al teatro Orione e al teatro Hamlet. Vince alcune borse di studio per il MAS e nel frattempo continua la sua formazione con diversi stage in giro per l’Italia.

Comincia ad innamorarsi della recitazione e decide di continuare gli studi frequentando diversi master a Berlino, Ibiza, Venezia per poi finire in America a Los Angeles.

Nella metropoli americana continua la sua formazione come attrice e ballerina, e successivamente torna in Italia provando a lavorare in questo settore.

Gli anni passano ed Isabel sente salire prepotente dentro di lei il bisogno di suonare e cantare, un desiderio che diventa sempre più forte, quasi come una richiesta di aiuto.

La sua disarmante sincerità nell’ammettere di non avere avuto la classica gavetta alle spalle in questo ambito, né di aver calcato un palco o partecipato a concorsi ci rimanda ad un’artista vera, che ha avuto il coraggio di cercare con fatica la sua strada, il percorso che più di tutti le si addice. A settembre scorso finalmente Isabel esce allo scoperto e si sente pronta a scrivere il suo primo brano inedito, presentato ad Area Sanremo dove arriva inaspettatamente tra i 20 vincitori del concorso. Felicissima per questo traguardo presenterà a breve ufficialmente il brano e sta già lavorando alla realizzazione del suo primo album.

Con la scrittura di questo singolo la cantante ha definitivamente sbloccato quei tentennamenti avuti in passato, un periodo che le ha dato tanto sotto certi aspetti ma che l’ha distolta forse dal suo “vero grande amore”: quello di poter cantare!