Rocca di Papa – Esplosione in villa

Anziana estratta dalle macerie

Indagini in corso sulle cause del crollo. Non si esclude che l'esplosione sia stata provocata dalla fuoriuscita di gas. All'interno del garage sarebbero state trovate due bombole

Esplosione a Rocca Di Papa all’alba di martedì 15 dicembre. In via Focicchia 34 la porzione di una villa è crollata ed una donna, una anziana di 80 anni, è stata estratta dalle macerie e tratta in salvo. Poco prima delle sei del mattino, infatti, un boato ha risvegliato il comune dei Castelli Romani che alla memoria, è tornato subito alla tragedia nella quale perse la vita il sindaco Emanuele Crestini.

Anche oggi, una fuga di gas stava delineando un tragico scenario. Decine le chiamate al 112. Immediata la corsa di vigili del fuoco, ambulanze, un elicottero del 118, polizia e carabinieri della stazione di Rocca di Papa. Davanti a loro i soccorritori hanno trovato un cumulo di macerie e una porzione di una villa sventrata. Una donna, trovata in camera da letto, è stata salvata.

Le squadre operative 15/a e 21/a, un’autoscala as/22, il carro crolli e il carro rilevamento radioattivo chimico lavorano incessantemente dalle 6:45 del mattino per mettere in sicurezza l’area e assicurarsi che non ci siano altri feriti. Saranno ora le indagini dell’Arma a determinare il motivo dell’esplosione, dovuto probabilmente ad una una probabile fuga di gas da una bombola per uso domestico.