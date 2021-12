Morto a Roma con mani e piedi legati

Si indaga per omicidio

L'uomo non aveva precedenti, viveva nell'appartamento con il fratello e due connazionali.

Il corpo di un operaio egiziano di 48 anni, la cui scomparsa era stata denunciata il 12 dicembre scorso, è stato trovato in una intercapedine nelle immediate vicinanze dell’abitazione occupata abusivamente dalla vittima, nel pomeriggio, nel complesso delle case popolari di via Morandi 150 a Roma. Il corpo aveva mani e piedi legati. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul caso indagano per omicidio i Carabinieri della Compagnia di Montesacro. Il 48enne, che non aveva precedenti, viveva nell’appartamento con il fratello e due connazionali.