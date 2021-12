SAN GIOVANNI- Auto si schianta contro un albero: morte due ragazze di 20 anni

Due ragazze sono morte a Roma dopo che l’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un albero in zona San Giovanni. L’incidente è avvenuto all’alba di domenica. Le vittime sono due sorelle di 23 e 19 anni, Antonella e Lorena, figlie del giornalista sudamericano Luis Flores. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

L’incidente è avvenuto all’alba in via Cilicia, nel quartiere San Giovanni a Roma. Inutili i soccorsi per le due ragazze di 19 e 23 anni. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia locale con il Gruppo VI Torri. I rilievi sul luogo dell’impatto sono durati a lungo. Per i vigili non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: l’auto mentre percorreva via Cilicia è uscita di strada schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato violentissimo, tanto che la macchina si è praticamente accartocciata contro il fusto.