ASSALTO ALLA CGIL. Operazione della Digos contro i partecipanti

Gli indagati sono accusati di aver preso parte attiva nelle azioni perpetrate lo scorso 9 ottobre ai danni della sede nazionale della Cgil

L’esecuzione di una serie di misure cautelari per l’assalto alla Cgil è in corso in queste ore.

Si muove la Digos della Questura di Roma dopo l’ordinanza del Gip del Tribunale. Sono oggetto una serie di cittadini che si ritiene abbiano preso parte attiva nelle azioni dello scorso 9 ottobre.

Roberto Fiore e Giuliano Castellino sono stati rinviati a giudizio nei giorni scorsi per l’assalto.