Noleggio a lungo termine: come funziona?

Fino a non molti anni fa il noleggio a lungo termine dei veicoli era una soluzione pensata esclusivamente per i professionisti, ovvero quei soggetti che, per motivi di lavoro, necessitano sempre di un veicolo performante. Tuttavia, con il passare degli anni, il noleggio a lungo termine è diventato un’ottima alternativa all’acquisto delle auto anche per i privati. A questo punto potrebbe sorgere spontanea la domanda: dove è possibile effettuare il noleggio dei veicoli? Ebbene la risposta al quesito è piuttosto semplice. Oggigiorno è possibile effettuare il noleggio a lungo termine a Roma, Napoli, Milano e in qualsiasi altra città della penisola, sia di piccole che di grandi dimensioni. Inoltre, è doveroso specificare che ormai è possibile procedere alla stipula del contratto anche direttamente online, con pochi e semplici click.

I requisiti per il noleggio a lungo termine

Un privato può noleggiare una vettura a lungo termine se rispetta alcuni requisiti fondamentali. In primo luogo, deve essere titolare di un conto corrente italiano. Questo, perché la compagnia di noleggio necessita di coordinate bancarie per l’addebito della rata. Inoltre, è necessario dimostrare il reddito attraverso alcuni documenti, come le ultime busta paga, il CUD e il 730. Per alcune compagnie di noleggio è necessario anche che il noleggiante sia assunto a tempo indeterminato da almeno sei mesi (condizione verificabile presentando il contratto di lavoro). Inoltre, il noleggiante, deve essere titolare di una patente di guida in corso di validità da almeno un anno, e che non scada durante il periodo di noleggio del veicolo. Per alcune compagnie di noleggio, inoltre, è fondamentale un’età minima (in genere 21 anni) ed un’età massima (che si aggira attorno ai 70-75 anni) per stipulare il contratto.

Perché conviene noleggiare un veicolo a lungo termine?

I motivi che, in concreto, possono spingere una persona a noleggiare un veicolo a lungo termine sono molteplici. In primis, si tratta di una formula alternativa all’acquisto che facilita la gestione dei veicoli. Grazie al noleggio, infatti, è possibile dire addio a tutte le scadenze e alle incombenze che ruotano attorno ai veicoli. Si pensi ad esempio al pagamento dell’assicurazione, del bollo auto, della revisione ecc. Di tutto questo, infatti, se ne occupa direttamente la compagnia che mette a disposizione il veicolo, tutto quello che occorre fare è avere premura di pagare il canone mensile.

Quanto costa un noleggio a lungo termine?

Noleggiare una vettura a lungo termine ha un prezzo differente a seconda di diversi fattori. In genere, si tratta di qualche centinaio di euro al mese. Ovviamente in base alla macchina oggetto del contratto il costo può essere più elevato. Un’auto sportiva non ha lo stesso costo di una city car, ad esempio. Inoltre, nel contratto possono essere aggiunti degli optional che fanno aumentare il prezzo mensile; mentre l’anticipo (non obbligatorio) permette di ammortizzare le rate successive. Bisogna ricordare, però, che non è possibile stipulare un contratto particolarmente oneroso. Infatti, per legge, non si può stipulare un contratto di noleggio che prevede una spesa mensile superiore ad un terzo della retribuzione netta percepita mensilmente. Ad esempio, con uno stipendio netto di 1500 euro al mese, le compagnie di noleggio non possono concedere soluzioni con una rata mensile superiore ai 500 euro.