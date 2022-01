“Hai capito male”, l’inedito della giovanissima Elisa Sabatelli, in arte Ell

1) Benvenuta Ell raccontaci quando inizi ad avvicinarti al mondo della musica?

A dir la verità sono sempre stata molto vicina alla musica. Mio padre suona il piano e io, da sempre e in qualsiasi momento, ascolto nelle mie cuffiette le mie canzoni preferite. Ciò che però mi ha spinto ad andare a una scuola di canto, è stata la mia professoressa di musica delle scuole medie. Ha notato sin dal primo giorno che avevo una bella voce e al colloquio con i miei genitori li ha consigliato di farmi studiare canto.

2) Quali sono stati i tuoi riferimenti musicali?

Quando ho scritto questo brano ascoltavo spesso musica di Mara Sattei o Madame, e per questo ho deciso di ispirarmi a loro.

3) Il tuo rapporto con i social?

Trascorro molto tempo sui social, specialmente su tik tok dove seguo molte ragazze che cantano e danno consigli su come migliorare.

4) Sei giovanissima, che consiglio ti senti di dare ad un giovane che vuole intraprendere un percorso artistico come il tuo?

Quello che mi sento di dire è: “sogna, sperimenta, trova quello che ti piace e fregatene del giudizio degli altri perché le persone avranno sempre da ridire su tutto”

5) Il tuo nuovo brano “Hai capito male” raccontaci di cosa parla

“Hai capito male” parla della mia storia con il mio ex ragazzo che non mi faceva mai sentire abbastanza, non mi dava attenzioni e alla fine mi ha lasciata pentendosi dopo poco. Nonostante sia stata male per un po’ ho poi capito che era lui che ci aveva perso e non io quindi ho iniziato a raccontare tramite questa canzone quanto io abbia disprezzo nei suoi confronti.

6) Prossimi progetti

Avrei tante cose da raccontare ma mi limito a dire che ci sono già due brani pronti in fase di registrazione.