LADISPOLI – Rissa tra giovani, ragazzo di 15 anni accoltellato

Botte e coltellate. In una violenta rissa a Ladispoli è stato ferito un 15enne mentre la sorella di 13 è stata colpita da calci e pugni. È successo intorno alle 19 nel comune balneare in pieno centro, fra via Palermo e viale Italia. Due bande si sono scontrate, davanti ai passanti atterriti poiché viale Italia è la strada dei negozi di Ladispoli.

Prima lo scontro e poi è spuntato il coltello, con cui è stato ferito il 15enne. Non si è salvata nemmeno la sorella di 13 anni, colpita da una scarica di pugni all’addome e da un calcio. Soccorsi dalla Heart Life, i due ragazzi feriti sono stati accompagnati all’ospedale pediatrico romano del Bambin Gesù. Il quindicenne fortunatamente non è grave.

Poco distante dal luogo della rissa la stazione dei carabinieri di Ladispoli, con i militari che sono intervenuti subito ma ormai degli aggressori non c’era più traccia, scappati appena sentite le sirene. Gli uomini dell’Arma si sono messi a caccia dei componenti delle bande, con alcuni testimoni ascoltati nei momenti appena successivi alla rissa.