D’Amato: “Bene nomina dei delegati del sindaco per Asl romane”

“La nomina dei delegati del sindaco per le Asl romane è un’ottima notizia, che colma una lacuna durata purtroppo molti anni. Rivolgo un augurio di buon lavoro a Corrado Bibbolino, Pina Maturani e Monica Moriconi che porteranno sicuramente un contributo importante per l’integrazione socio-sanitaria, il rafforzamento della rete territoriale e le conferenze sanitarie locali. Desidero ringraziare il sindaco Gualtieri e l’assessore Barbara Funari per queste nomine”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.