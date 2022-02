TOR BELLA MONACA

Ragazza di 17 anni accoltellata in strada

La 17enne, ferita all'addome davanti all'oratorio, è stata trasportata in codice rosso in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Una ragazzina è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Tor Vergata dopo essere stata accoltellata da una coetanea in via Duilio Cambellotti a Tor Bella Monaca, nella periferia romana. L’aggressione sarebbe avvenuta nel corso di una lite per futili motivi tra le due minori. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha arrestato l’autrice del ferimento. La giovane sarebbe stata colpita con un coltello da cucina. Al contrario di quanto appreso in un primo momento, la minore non è in gravi condizioni, le sue ferite sarebbero lievi.

La ragazzina che ha aggredito la 17enne per motivi di gelosia ha 15 anni. Il ferimento è avvenuto davanti all’oratorio della chiesa di Santa madre del redentore. La 15enne verrà denunciata per lesioni aggravate, minaccia aggravata, e porto di oggetti atti a offendere. La 17enne ha riportato ferite superficiali su una mano, alla clavicola e alla schiena.