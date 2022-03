GUERRA IN UCRAINA

Vertice a Roma tra Stati Uniti e Cina

Diverse testate giornalistiche hanno segnalato come, dall’inizio dell’offensiva, la Russia abbia chiesto alla Cina assistenza militare ed economica

Ripartono i colloqui di pace su fronti diversi. A Roma, nelle prossime ore è previsto l’incontro tra il consigliere alla Sicurezza nazionale americano Jack Sullivan e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Yang Jiechi. Per l’Italia ci sarà consigliere diplomatico di Palazzo Chigi Luigi Mattiolo, anche se non si esclude la partecipazione del premier Mario Draghi. “Un vertice storico”, secondo il ministro degli esteri Luigi di Maio, che ha sottolineato l’importanza di un dialogo di pace che coinvolga più attori. Soprattutto, si cerca di coinvolgere Pechino nel tentativo di isolare sempre più il Cremlino, anche se le notizie diffuse nelle ultime ore dai media statunitensi agitano le acque. Diverse testate giornalistiche hanno segnalato come, dall’inizio dell’offensiva, la Russia abbia chiesto alla Cina assistenza militare ed economica. Per questo lo stesso Sallivan ieri ha ammonito il governo cinese:” Ogni mossa da parte di Pechino o di altri Paesi per offrire un’ancora di salvezza alla Russia o aiutarla a evadere le sanzioni occidentali avrà conseguenze. Faremo in modo che nè la Cina, nè nessun altro, possano risarcire Mosca per queste perdite”, ha dichiarato alla vigilia del suo arrivo a Roma. Accuse però che sono state respinte dalla diplomazia cinese.