CALCIO – La Lazio vince 1 a 0 con il Venezia all’Olimpico

La Lazio vince 1-0 contro il Venezia e ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo. Ai biancocelesti basta una rete di Ciro Immobile su calcio di rigore per avere la meglio sui lagunari che sono stati in partita fino all’ultimo minuto. Il bomber biancoceleste ha segnato il suo gol numero 144 in Serie A con la maglia della Lazio superando Piola. Biancocelesti momentaneamente a 49 punti superando Atalanta e Roma ferme a 48 in classifica.

Una punizione di Milinkovic-Savic che lambisce il pallo e poco più per la Lazio al termine del primo tempo contro il Venezia. I biancocelesti non sono riusciti a perforare il muro eretto dalla difesa lagunare che sin dai primi minuti di gioco è sembrata subito molto organizzata e attenta a chiudere ogni spazio a Zaccagni, Felipe Anderson e Luis Alberto. Nsame aveva il compito di far salire la squadra sfruttando i contropiede in velocità ma anche in questo caso l’altra difesa, quella della Lazio, si è fatta sempre trovare pronta.

L’altra azione pericolosa della Lazio in questi primi 45 minuti arriva invece dopo una sgroppata di Felipe Anderson che manda fuori da buona posizione. Il Venezia è quasi mai pericoloso dalle parti di Strakosha e si limita a difendere un pareggio che tutto sommato sta anche bene alla squadra ospite. Per il resto la prima parte di gara è stata una continua pressione della Lazio verso la porta avversaria ma senza alcuna precisione nei tiri nello specchio. Al termine dei primi 45 minuti il risultato è di 0-0. Zaccagni ammonito per simulazione. Salterà il derby.

Il secondo si apre subito con il Venezia che sostituisce Mateju con Ebuehi ma soprattutto con la super azione della Lazio. Luis Alberto trova Milinkovic-Savic al limite dell’area, il serbo di prima tocca in modo perfetto la sfera per Immobile che insacca in porta con un destro a giro sul secondo palo. Il check del Var però ferma tutto e annulla il gol dell’attaccante biancoceleste per fuorigioco. Passano pochi minuti però e la Lazio ha di nuovo la possibilità di sbloccare la partita. Fallo in area di rigore tra Crnigoj e Luiz Felipe che colpisce il volto del difensore biancoceleste nel tentativo di prendere la palla.