Per la festa di San Giuseppe da Aqualunae Bistrot si fa colazione con il Papà

lodi Aqualuane Bistrot celebra la festa di San Giuseppe, dedicata al papà, con una colazione speciale da assaporare con i propri bambini. L’iniziativa “” nasce dal desiderio di iniziare la giornata della festa del papà con un momento di condivisione familiare tutto da gustare.L’offerta dedicata al 19 marzo sarà composta per i papà dal, il ricco toast di origine francese gratinato al forno con prosciutto e formaggio, accompagnato da un calice di Franciacorta e, per i bambini, da un golosocon frutta fresca, servito con cioccolato fondente o sciroppo d’acero e una spremuta di arancia. Non mancheranno ifatti in casa. (Il costo è di 28 euro per papà e bambino, 12 euro per ogni bambino in più).

AQUALUNAE BISTROT – LA STORIA

Tutto ha origine nel quartiere Prati, precisamente a Piazza dei Quiriti. È qui che si trova Aqualunae, il bistrot nato nel 2018 dall’idea di Emanuele Paoloni, giovane chef romano residente nella zona a ridosso di San Pietro. La fontana posta al centro della piazza, fa da sfondo alla vicenda personale e professionale di Emanuele.

In questa zona lo chef patron, classe 83, è vissuto da ragazzo, è qui che ha conosciuto la moglie Alessandra ed è a Piazza dei Quiriti che Emanuele ha deciso di aprire il suo primo locale. Da tutto ciò deriva la scelta del nome Aqualunae, in omaggio allo scorrere dell’acqua della fontana di Attilio Selva e alla luna che rende ancor più magico e fascinoso, questo scorcio della Capitale.

Il locale recentemente ristrutturato per dare maggiore intimità ai clienti, ha al suo interno un gioco di trasparenze e divisioni degli ambienti che hanno dato vita a dei piccoli ed esclusivi salotti, per un totale di 30 posti all’interno e 30 posti nel dehors che affaccia su Piazza dei Quiriti, davanti la famosa fontana delle Cariatidi nel quartiere Prati. Il suggestivo dehors, è stato trasformato in un grazioso salotto caldo ed accogliente.I vetri blu che richiamano la carta da parati del locale e la moquette rendono la permanenza all’esterno confortevole anche nelle giornate più fredde e piovose.

Legno, pietre di tufo e arredamenti blu, colore che richiama l’acqua e il cielo lunare, caratterizzano il bistrot di Emanuele Paoloni. Un locale accogliente e curato, in cui fermarsi in qualsiasi momento della giornata, per una colazione, un pasto veloce, una pausa pomeridiana o per una rilassante cena.

LA PROPOSTA

Nella proposta gastronomica lo chef richiama i sapori dell’infanzia e le influenze ricevute dalle zone d’origine dei suoi genitori: il papà di Emanuele è nativo di un piccolo borgo di pescatori delle Marche, da qui la passione per la cucina di pesce, mentre dalla mamma di origini austriache, lo chef ha ereditato l’amore per i piatti di carne, il pane speziato e i dolci tipici dell’Austria. A ciò si aggiungono le esperienze professionali realizzate in Italia da Heinz Beck a La Pergola, dallo chef Massimo Sola, da Eataly, da Ginger, e quelle all’estero, in Francia e negli Stati Uniti, paesi che sono stati una scuola importante per l’apprendimento delle tecniche di lavorazione delle materie prime. “Mi piace prendere i vari ingredienti e unirli, remixarli per creare sapore insoliti in grado di conquistare subito il palato” dichiara lo chef Paoloni.

UN’OFFERTA GOLOSA PER OGNI ORA DELLA GIORNATA

A colazione, il bistrot realizza piatti dolci e salati con una particolare attenzione alle proposte più salutiste. Cornetti homemade, muffin, pancake, bretzel e bagel ma anche l’intramontabile pane, burro e marmellata, le uova declinate in varie versioni, i club sandwich e le bowl di acai, mango e goiaba sono tra le proposte di Aqualunae per iniziare con energia e gusto la giornata.

Pranzare da Aqualunae è un’esperienza unica, tutti i giorni si può scegliere dal menu a la carta e ricevere sempre il Benvenuto dello Chef, una degustazione di olii con pane fatto in casa e per concludere l’Arrivederci dello Chef.

Nel pomeriggio è possibile sostare per un aperitivo davvero esclusivo. Un’esplosione di gusto composta da 7 assaggi del menu formato finger da accompagnare a un calice di bollicine, un cocktail o a una birra artigianale.

Da poco introdotta l’Apricena, una proposta dedicata all’attesa della cena che si compone da una pralina salata che cambia di volta in volta in base alla creatività dello chef in abbinamento un calice a scelta tra Champagne, Franciacorta o un cocktail tra gli intramontabili Negroni, Margarita e Gin Tonic.

In perenne cambiamento, i menu ideati dello chef Paoloni sono il frutto della passione per la cucina, la ricerca e la sperimentazione con una predilezione per la tecnica della cucina a freddo con l’azoto, le affumicature, il sottovuoto e cotture particolari come quella in argilla e su piastra di sale. Il menu della cena, si snocciola tra piatti Da Meditazione, antipasti ribattezzati Per cominciare, Le Paste, Le Portate principali e Le Tentazioni. Inoltre è possibile optare per i tre percorsi di degustazione, una proposta vegetariana, una di carne e l’altra di pesce che si snodano tra tecnica, passione e voglia di stupire a cui è possibile includere anche i vini in abbinamento scelti dallo Chef.