OTTAVIA – Incendio in appartamento, morto un uomo e i suoi due cani

Tragedia questa notte in un appartamento al civico 38 di una palazzina di via Treviglio, in zona Ottavia, a Roma. A causa di un incendio è infatti deceduto un uomo di 55 anni e i suoi due cani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’abitazione interessata è stata completamente avvolta dalle fiamme, una parte del solaio in legno è crollato ed è stata dichiarata inagibile. Sul posto anche carabinieri e sanitari del 118.