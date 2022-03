CASAL MONASTERO

Rapinano e abusano di un ragazzo di 17 anni.

Due coetanei sono stati arrestati

Sabato notte i due minorenni prima si sono fatti consegnare i soldi e il cellulare, poi lo hanno violentato

Un 17enne è stato rapinato e abusato in strada nella notte tra sabato e domenica, a Roma. E’ accaduto intorno alle 3:30 in via Ottaviano di Montecelio, in zona Casal Monastero. Il ragazzo è stato avvicinato da due coetanei mentre stava salendo in macchina per tornare a casa. I due, di origine tunisina, prima si sono fatti consegnare i soldi che aveva in tasca, all’incirca 10 euro, e il cellulare, poi hanno abusato di lui. Sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine e arrestati.

Subito dopo la violenza il 17enne è stato costretto ad andare a casa insieme ai due criminali per prendere altri soldi, 200 euro che ha dovuto consegnare ai rapinatori che sono poi fuggiti. A dare l’allarme è stato il papà del giovane che ha chiamato la sala operativa della questura. I poliziotti del commissariato Viminale hanno geolocalizzato il cellulare rubato in via dell’Amba Aradam e rintracciato i due tunisini di 18 e 17 anni. Portati in commissariato sono stati arrestati per rapina aggravata e violenza sessuale.

E sempre a Roma la scorsa notte nella zona di Trastevere, uno dei quartieri della movida della Capitale, un ragazzo cileno di 19 anni ha accoltellato, senza alcun apparente motivo, due giovani di 17 e 18 anni. Le aggressioni sono avvenute in piazza San Callisto e via Giacomo Venezian. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno arrestato il cittadino sudamericano. I feriti sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.