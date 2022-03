VALMONTONE – Allacci abusivi, 6 persone denunciate

Denunciate sei persone a Valmontone, tre ritenute responsabili di furto di acqua e tre di furto di energia a danno delle rispettive aziende erogatrici dei servizi. I sei sono tutti residenti nel centro e nella periferia della cittadina, quattro dei quali già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri, con l’assistenza del personale tecnico Enel, hanno riscontrato presso le abitazioni di tre soggetti la manomissione del misuratore per far diminuire la spesa per l’energia elettrica. In tutti e tre i casi, la manomissione risalirebbe al 2016, circostanza che fa ritenere che il danno, ancora da quantificare, sia di varie migliaia di euro.

Insieme al personale dell’Acea, i carabinieri hanno poi accertato che nelle abitazioni dei tre indagati per furto di acqua, era stato eseguito un collegamento abusivo alla rete idrica annullando totalmente il costo dei consumi. Anche in questo caso il danno all’azienda ammonterebbe a svariate migliaia di euro, considerando che la manomissione fraudolenta risalirebbe al 2018. I militari hanno lavorato in collaborazione con i team antifrode delle aziende erogatrici dei servizi.