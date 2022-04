CIVITAVECCHIA – 32enne cerca di uccidere ragazza di 16 anni conosciuta sui social

La giovane trovata dai carabinieri aggrappata alla ringhiera del balcone mentre l'uomo stava cercando di sollevarla di peso e gettarla oltre il parapetto

Il 32enne, vistosi in trappola, ha liberato per qualche istante la giovane che è così riuscita ad aprire la porta d’ingresso della stanza. Mentre la ragazza veniva portata al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, l’uomo, che appariva in palese stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di seguire i militari in caserma, distruggendo vari suppellettili della struttura prima di essere immobilizzato.

Successivamente è stato condotto in caserma e d’intesa con la Procura della Repubblica di Civitavecchia è stato arrestato e condotto in carcere a Regina Coeli.

La ragazza l’avrebbe anche accusato di aver assunto droghe, ma non sono state trovate tracce di sostanze dai militari. Il tentativo di uccidere la sedicenne sarebbe arrivato dopo il rifiuto della 16enne di un rapporto sessuale.