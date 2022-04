Colli Portuensi, solo 24 ore di tregua: si chiude una voragine, se ne apre un’altra

I residenti di quel quadrante non vogliono crederci, sono stupiti che un quartiere residenziale e un’arteria cruciale per il traffico romano Aurelio- Prati, Eur e Roma – Fiumicino possa essere amministrata senza manutenzione e controlli adeguati

Geraci: «Dobbiamo capire quanto è importante il danno». Per ora chi proviene da viale Isacco Newton dovrà girare in via Ronzoni per dirigersi verso il Centro, ma gli automobilisti dovranno ricalcolare il traffico raddoppiato “grazie” a questa nuova rottura delle tubazioni stradali. Punti interrogativi sulla manutenzione ordinaria di Acea e sull’amministrazione del XII municipio capitolino

di Stefania Pascucci

Non sono passate neppure 24 ore dall’apertura del tratto iniziale di Via Colli Portuensi, chiuso da circa un anno dall’Acea per ripristinare una rete idrica piuttosto complicata, che dall’altro lato della stessa strada, all’incrocio con via di Monteverde si è ripresentato un identico problema. Saltata un’altra rete idrica. I residenti di quel quadrante non vogliono crederci, sono stupiti che un quartiere residenziale e un’arteria cruciale per il traffico romano Aurelio- Prati, Eur e Roma – Fiumicino possa essere amministrata senza manutenzione e controlli adeguati, attività queste delegate soprattutto all’azienda municipalizzata Acea in collaborazione con il XII Municipio. Quindi da sabato 9, per chi proviene da Isacco Newton per dirigersi verso il Centro dovrà obbligatoriamente girare in Via Ronzoni. Bisogna tenere presente che il traffico, come succede in questi casi, è rallentato proprio a causa della deviazione imposta. Tempi più che raddoppiati per percorrere soli pochi metri.

A presidiare la zona, domenica 10 aprile, oltre il capo dei vigili del XII municipio, Emanuele Stangoni, c’era l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Geraci dello stesso Municipio il quale dichiara: «Sono qui, anche nel giorno festivo, a seguire da vicino i lavori. Non posso fare diversamente». Bene, ma lei lo sa che il cittadino è stufo di vedere saltare fognature, reti idriche un giorno sì e l’altro pure qui in Colli Portuensi? «Non possiamo prevederlo. Interveniamo quando il danno è visibile», risponde. E questa volta quanto si dovrà aspettare per vedere riparare il guasto? «Ancora non sappiamo nulla – dichiara pazientemente Geraci – l’escavatrice è arrivata ma non si potrà utilizzare fino a domani (lunedì 11 aprile, ndr). Dobbiamo capire quanto è importante il danno». Intanto la carreggiata rimarrà chiusa senza una data di ripristino.