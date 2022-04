CONFERENCE LEAUGE – Roma in semifinale, vince 4-0 contro il Bodo

Partita a senso unico per la Roma dopo le incertezze in Norvegia. I giallorossi superano 4-0 il Bodo/Glimt e accedono in semifinale dove trovano il Leicester.

Dopo 5′ Abraham riprende la respinta di Haikin su corner ed equilibra lo scarto dell’andata (2-1). Bodo disunito, si scatena Zaniolo. Al 23′ l’incipit della tripletta su imbucata di Pellegrini. Il 2° gol al 29′ dopo la sgroppata di Zalewski che serve il tocco liftato del 22enne.

Tris al 49′ dopo il duello vinto di fisico e velocità con Hoibraten. La Roma ha altre occasioni con Abraham.