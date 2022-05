CALCIO – La Roma pareggia all’Olimpico contro il Bologna

La Roma non sfonda il muro del Bologna e all’Olimpico finisce 0-0. Un pareggio che fa felici solo Napoli e Juventus che con tre giornate alla fine del campionato e con, rispettivamente, 11 e 10 punti di vantaggio sulla squadra di Mourinho al quinto posto con 59 punti insieme alla Lazio, conquistano la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions League.

Delineato dunque il quadro delle quattro italiane che parteciperanno alla prossima Champions: azzurri e bianconeri si aggiungono così a Milan e Inter. Tanto equilibrio in campo ed occasioni importanti soprattutto nel finale di partita con Abraham e De Silvestri che si vedono negare la gioia del gol dalle ottime parate di Skorupski e Rui Patricio.

Super Skorupski e tanto equilibrio nel primo tempo

Equilibrio è la parola d’ordine in questo primo tempo. Basta dare uno sguardo alle statistiche che vedono Roma e Bologna ferme a 3 tiri ciascuni dopo i primi 45 minuti. Le occasioni migliori le costruisce però la Roma drasticamente cambiata da Mourinho che attua un massiccio turnover pensando prevalentemente alla gara contro il Leicester nel ritorno della semifinale di Conference League da giocarsi giovedì prossimo. Con Felix in attacco e Zaniolo e Perez alle sue spalle ed El Shaarawy a sinistra, i giallorossi faticano comunque a trovare la via del gol e costruire quel gioco fluido che abbiamo visto nelle ultime gare.

Skorupski poi ci mette del suo negando due volte alla squadra di Mourinho il gol del vantaggio. Prima la parata su Zaniolo e poi sul sinistro potente dalla distanza di Carles Perez. Un’incursione di Orsolini a sinistra mette in apprensione Rui Patricio mentre Karius quasi allo scadere dei primi 45 minuti si inserisce in area di rigore provando ad impensierire la difesa della Roma ma il suo passaggio è preda della difesa romanista. Buono l’approccio alla gara di Veretout e Maitland-Niles, i due grandi esclusi della Roma negli ultimi due mesi che si sono messi in mostra come i migliori in campo in questa prima frazione conclusa con il punteggio di 0-0.

Il secondo tempo si apre così come era terminata la frazione. Il Bologna conferma di essere un avversario tosto e con grande organizzazione chiude ogni spazio ai giallorossi. Entrambe le squadre creano poche palle gol e la partita si infiamma quando Mourinho decide di fare quattro sostituzioni contemporaneamente mandando in campo Abraham, Karsdorp, Pellegrini e Zalewski anche la palla gol più importante la crea Kumbulla. Il difensore della Roma è bravo a raccogliere al meglio un pallone calciato alla perfezione da Pellegrini sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il colpo di testa dell’ex Verona è perfetto ma Skorupski compie un autentico miracolo compiendo una parata spettacolare. La Roma continua a premere sull’acceleratore ma la linea difensiva degli emiliani è perfetta.

All’80’ allora la Roma prova a impensierire il Bologna in verticale. Una soluzione che premia Abraham, bravo a farsi servire pala in area di rigore da Mancini e tirare in porta: la sua conclusione finisce di poco fuori ma l’inglese sta dando una grossa mano ai giallorossi dopo il suo ingresso in campo. Il Bologna si chiude con Theate e Aebisher per blindare il risultato. Poco prima del recupero è così proprio la squadra di Mihajlovic ad avere l’occasione di passare in vantaggio con De Silvestri. L’esterno del Bologna colpisce di testa nell’area piccola dopo un ottimo cross di Barrow ma la parata di Rui Patricio è decisiva. Al fischio finale festeggiano solo Napoli e Juventus che grazie a questo pareggio sono qualificate matematicamente alla prossima Champions League.