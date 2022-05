CONFERENCE LEAGUE

La Roma vince 1-0 contro il Leicester

I giallorossi in finale il 25 Maggio all'Arena Kombetare di Tirana.

Conference league: La Roma batte il Leicester in casa 1-0, con goal di Abraham all’11’ del primo tempo e va in finale contro il Feyenoord. Il 25 Maggio la sfida, all’Arena Kombetare di Tirana, in Albania. Gli olandesi giocavano la semifinale in casa del Marsiglia ma sono riusciti a mantenere la partita sullo 0-0 (avevano vinto contro i francesi 3-2 nel match di andata).

Un lungo applauso e cori per Claudio Ranieri all’Olimpico nel corso della ripresa di Roma-Leicester, che è stato allenatore di entrambe le squadre. Con gli inglesi aveva vinto la prima Premier League della storia del club inglese: è stato inquadrato sui maxischermi dello stadio e si è alzato a ringraziare il pubblico, visibilmente commosso dalla standing ovation di entrambe le tifoserie.

Olimpico in delirio e giocatori giallorossi in lacrime, per ricordare una finale europea della Roma bisogna tornare a 31 anni fa quando i giallorossi partecipavano alla Coppa Uefa, e la squadra arrivò a giocarsi il trofeo contro l’Inter di Trapattoni. Mattatore della serata l’attaccante inglese Tammy Abraham, che ha realizzato il goal partita che vale la finale, con un colpo di testa.

I giallorossi conquistano la quarta finale europea della propria storia, in quattro competizioni europee differenti, dopo quelle ottenute in Coppa delle Fiere, Coppa Campioni e Coppa Uefa.

La Roma parte bene, spinta dall’Olimpico stracolmo di spettatori, all’8′ Pellegrini su punizione calcia direttamente in porta, con Schmeichel che respinge in corner con un pò di fortuna. Giallorossi che ci provano ancora un minuto dopo, con Zaniolo che spara dalla destra per la corsa di Zalewski sulla fascia opposta: esterno giallorosso che entra in area e serve Pellegrini, che di sinistro trova una deviazione che manda la palla in corner.

Ma la Roma spinge ed all’11’ passa: Pellegrini lancia il corner dalla destra con traiettoria ad uscire, Abraham stacca di testa al limite dell’area piccola e batte Schmeichel per l’1-0.

Il Leicester prova a reagire subito con un tiro di Dewsbury-Hall, che però finisce larghissimo alla destra di Rui Patricio.

La squadra di Mourinho continua a spingere ed al 17′ Zalewski pesca ancora Pellegrini, che batte verso Schmeichel: il danese è reattivo e riesce a deviare. Gli inglesi alzano il baricentro della squadra, e la Roma prova a punirli con ripartenze: al 32′ Abraham punta il centro dell’area – palla al piede – poi apre per Zaniolo alla propria destra. Il numero 22 calcia verso la porta ma trova una deviazione in corner.

I giallorossi si abbassano un pò – con Mourinho che si sbraccia in panchina – ed il Leicester prova a fare la partita, ma continua a faticare nel trovare sbocchi verso la porta di Rui Patricio.

Ad inizio ripresa Rodgers fa dei cambi con un Leicester più offensivo.

Al 46′ brivido per gli inglesi con Evans che per poco non batte Schmeichel, deviando il pallone calciato dalla bandierina da Pellegrini.

La Roma soffre il nuovo assetto degli avversari, Justin cerca di servire Vardy a centro area ma la difesa giallorossa si salva in corner.

La squadra di Mourinho non riesce a tenere palla in avanti ma punta sulle improvvise ripartenze.

Al 54′ Abraham viene lanciato alle spalle della difesa inglese, ma tocca la palla col braccio al momento dell’ingresso in area.

Al 57′ ribaltamento di fronte con Dewsbury-Hall che cerca la porta col sinistro, ma la palla termina ampiamente al lato.

Poco dopo su corner è Maddison a calciare rasoterra e trova Vardy libero in area: il numero 9 inglese calcia col destro ma trova la respinta (provvidenziale) di Abraham con la testa: il Leicester tiene la palla ma la Roma prova le imbucate, ed in una di queste Karsdorp sbuca alle spalle di Justin su un lancio di Pellegrini dalla linea di metà campo, ma l’olandese trova solo corner.

Gli inglesi provano con conclusioni dalla distanza prima con Maddison, e poi con Iheanacho, ma Rui Patricio blocca tutto con sicurezza.

All’80’ Abraham e Karsdorp tengono la palla vicino alla bandierina di destra, poi arriva il servizio al centro per Sergio Oliveira, che prova a sua volta l’assist per Zalewski.

La palla arriva all’esterno italo-polacco dopo una deviazione, il numero 59 calcia col destro ma trova la respinta di un avversario.

Al 92′ Maddison spaventa i giallorossi che al 95′ sfiorano il raddoppio con Oliveira, Schmeichel si salva in corner: ma è l’ultima emozione, l’arbitro fischia la fine.

Mentre sarà Eintracht Francoforte-Rangers Glasgow, la finale di Europa League il prossimo 18 maggio a Siviglia. I tedeschi si sono qualificati battendo il West Ham per 1-0, nella semifinale di ritorno giocata in Germania. L’Eintracht aveva vinto anche all’andata a Londra (per 2-1). I Rangers invece, questa sera hanno battuto il Lipsia per 3-1, ribaltando così il match d’andata in Germania, quando la squadra scozzese aveva perso per 1-0.