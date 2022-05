TOR DI QUINTO

Ragazzo di 24 anni muore investito su un monopattino

Il conducente dell'auto ricoverato sotto choc

Ennesimo incidente mortale in monopattino. Un ragazzo di 24 anni, originario del Frusinate, è morto dopo che il monopattino su cui viaggiava è stato centrato da un’auto in viale di Tor di Quinto. Il fatto è avvenuto poco dopo le 22, sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano. Il 24enne è morto sul colpo, mentre il conducente dell’auto è stato trasferito all’ospedale Sant’Andrea in stato di shock. Per lui sono stati richiesti gli esami tossicologici di rito. Indagini sono in corso da parte dei caschi bianchi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Posti sotto sequestro entrambi i mezzi. A quanto si apprende, l’impatto è avvenuto all’altezza del civico 118, non distante dall’ingresso della caserma dei carabinieri Salvo D’Acquisto. Nello schianto la Dacia Sandero, che viaggiava sulla carreggiata centrale in direzione fuori Roma e condotta da un italiano di 22 anni, ha buttato giù anche la palina di un impianto semaforico che è stato ripristinato nella nottata. Sconvolta anche la fidanzata del 22enne che sedeva sul lato passeggero. La ragazza, tuttavia, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Non è escluso che la vettura possa avere urtato da dietro il monopattino o che quest’ultimo fosse fermo al semaforo. Gli agenti sono ancora al lavoro per ricostruire esattamente la dinamica.