AL TEATRO GHIONE DI ROMA ARRIVA IL CONCERT MUSICAL “TRUE LIGHT SHOW“ CON NELIA ROSS

Uno spettacolo unico nel suo genere che interseca il rock americano con la musica classica e l’Opera. Direttamente da Las Vegas sta per approdare a Roma “True Light Show“ il concert musical che vede come protagonista la cantautrice Nelia Ross in scena al Teatro Ghione di Roma il 22 Maggio alle ore 18:00.

Lo spettacolo é stato prodotto e realizzato negli Stati Uniti d’America dalla Biscroma Records (biscromarecords.com) e propone la sua internazionalità grazie alle musiche, scenografie e coreografie appositamente studiate e scelte per proporre un nuovo stile di show completo, adatto ad adulti e bambini che saranno catturati, non solo dalla bravura vocale di Nelia Ross ma anche dalla danza aerea della ballerina Elena Granata.

Particolari e fantasiosi effetti di luci, colori e video andranno a completare lo show per regalare agli spettatori un’atmosfera piena di magia ed emozioni.

Nelia Ross propone un repertorio che spazia dal rock americano, a brani melodici con solo piano e voce, alcuni inediti (di cui è interprete, oltre che autrice e compositrice), a brani rock/gotico romantico, fino all’opera rivisitata in chiave rock metal come nell’interpretazione de “Il fantasma dell´Opera“, punta di diamante dello show, dove l’artista usa la voce passando dal timbro pop a quello lirico senza staccarsi mai del tutto dalla vocalitá tipicamente pop.

Nelia Ross in questo spettacolo fa emergere tutta la sua grinta e personalità, nonché le sue grandi doti vocali, sia nei suoi brani inediti che in quelli rivisitati secondo il suo personalissimo stile rock / romantico, interpretando brani di Celine Dion, Tina Turner, Cher, Joe Cocker, Michael Jackson, Bonnie Tyler, The Aerosmith, Queen, Lady Gaga, AC/DC terminando con un tributo speciale a Prince.

In un’esibizione esclusiva, Nelia duetta in alcuni brani insieme al grande tenore italiano Massimiliano Drapello e nell´intero spettacolo si avvale di musicisti professionisti, che hanno collaborato con artisti noti nel panorama musicale italiano ed estero, tra cui Alessio Bonucci (batteria), Nunzio Fanni (percussioni), Felice Tazzini (piano), Savino Tucci(tastiere e violoncello), Max Smeraldi (chitarra), Daniele Fallarino (chitarra), Bruno Marinucci (chitarra), Franco Di Donato (basso), Maria Letizia Beneduce (violino).

Fondamentale il supporto dei coristi (Michele Bottalico, Engy Cinque, Alessandro Regoli,Alberta Stella Troè, Alessandro Malavenda) e la presenza di un meraviglioso corpo di ballo (Eleonora Pedini, Roberta Rossi, Arianna Limina, Valentina Barcellona, Giordano Federici, Luana Biagetti) che, con le coreografie di Eleonora Pedini, oltre ad accompagnare alcuni brani interpretati da Nelia, eseguono come intermezzo celebri canzoni tratte da famosi musical e movies quali Blues Brothers, Footloose, Dirty Dancing, Sadness (di Enigma) ed un medley come tributo a Michael Jackson (Thriller/Smooth Criminal/ Beat it).

TRUE LIGHT SHOW con Nelia Ross Domenica 22 maggio 2022, ore 18:00

Teatro Ghione – Via delle Fornaci, 37 Roma Biglietto: intero €25