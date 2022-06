Un weekend all’insegna del rock e del revival anni ‘70 al “Sessantotto Village” presso il Parco Talenti di Roma

Si è aperta ufficialmente ieri con la prima “serata evento” dedicata al Rino Gaetano Day l’edizione 2022 del “Sessantotto Village”, la nota manifestazione musicale e di spettacolo che da nove anni è punto di riferimento culturale ed estivo per i romani e non solo.

Due mesi pieni di eventi, spettacoli, cabaret, concerti e appuntamenti per grandi e piccoli, completamente gratuiti, per godere in pieno le serate dell’estate appena cominciata, in scena al Parco Talenti di Roma dal 2 Giugno al 7 Agosto.

Un inizio scoppiettante, con tantissimo pubblico presente, quello registrato ieri sera che proseguirà con un weekend altrettanto intenso all’insegna del rock e del revival anni’ 70. Sabato 4 è in programma una serata ad alto tasso di energia con i “Galileo” – tribute band dei mitici Queen, band romana formata da Jordan Tray (voce), Marco Giuliani (chitarra), Laura Piccinetti (basso), Dario Sgró (tastiere), e Fabio Pollastri (batteria).

Il gruppo omaggia la leggendaria band britannica capitanata dall’iconico Freddie Mercury, rispettando fedelmente sia nel sound che nella presenza scenica le esibizioni live che hanno fatto la storia del rock. I Galileo portano in scena tutti i più grandi successi, dal primo album omonimo del 1973 fino a “Made in Heaven” del 1995 e sono di diritto una delle tribute band più conosciute ed apprezzate nei circuiti live della Capitale ma anche nel resto d’Italia.

Domenica 5 ci aspetta una serata “vintage” con un tuffo nell’emozione dei mitici anni “seventies” con gli “Anima ’70”, band che ripercorre i grandi successi di storici gruppi italiani come Le Orme, Dik Dik, Nomadi, Camaleonti, PFM, Pooh e tanti altri. Il gruppo vede alla formazione Pierluigi Morelli al basso e voce, Lino Comanzo alla tastiera e voce, Santi Isgrò alla batteria, Guido Gori Giorgi alla chitarra e voce.

Due appuntamenti imperdibili per assaporare finalmente in presenza e senza restrizioni tanta bella musica e passare momenti in allegria e spensieratezza con gli amici. Il “Sessantotto Village” offre, oltre all’ampio spazio all’aperto, anche aree con ottimo street food, birra e ogni tipo di bevanda.

Inizio concerti ore 21:00