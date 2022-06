NASCE VALORI IN CAMPO, IL MAGAZINE DI ACLI TERRA

Martedì 7 giugno 2022 alle ore 19,30 a Roma sul Roof Garden del Diana Hotel, ACLI TERRA Nazionale presenterà il suo nuovo Magazine.

L’appuntamento è dedicato a 65 ospiti di rilievo nazionale tra parlamentari, sindacalisti, giornalisti, rappresentanti delle professioni e della cultura.

Il Magazine, dal titolo “Valori in Campo”, avrà quale direttore Luca Rossi e condirettore Roberto Pagano.

Per il Presidente nazionale di ACLI TERRA Nicola Tavoletta: «Valori in Campo rappresenta il giornale attraverso il quale le donne e gli uomini impegnati nel mondo rurale e le marinerie leggono l’attualità con la interpretazione delle loro sensibilità e interessi. È anche una vetrina per le aziende e i professionisti iscritti. La filiera della cultura del cibo sarà protagonista, ma tutto questo declinando nella visione del mondo la gerarchia dei valori di una organizzazione ispirata dalla dottrina sociale della nostra Chiesa».

A condurre la serata un trittico di giornalisti: Fabio Benvenuti, Stefania Ferrara e lo stesso Pagano.

Ad aprire la stessa le riflessioni sulla cooperazione europea come guida dello sviluppo rurale e delle marinerie svolte dal Vice Presidente della Comece, Mons Mariano Crociata, dal Vice Presidente della Regione Lazio Daniele Leodori e dall’assessore del Comune di Roma Claudia Pratelli.