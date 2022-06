Romeo e Giulietta en plein air

La cultura a Roma scende in strada. Romeo e “Giulietta en plein air ” adattamento e regia di Marta Bifano con un cast di attori esordienti, nei ruoli giovanili, e di attori professionisti , con il patrocinio del Comune di Roma e la Regione Lazio, INPS fondo PSMD, Cappella Orsini e i costumi del Teatro dell’ Opera di Roma Lo spettacolo ad ingresso gratuito, andrà in scena dal 24 al 29 Giugno in via di Grotta Pinta 21 alle ore 21.