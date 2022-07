Angie G: è in rotazione radiofonica il nuovo singolo “L’universo in mezzo ai guai”

È uscito martedì 17 maggio il nuovo inedito di Angie G. “L´universo in mezzo ai guai”

Angie G. giovanissima cantante sanvitese, riscontrabile nel suo nuovo singolo "L´universo in mezzo ai guai", uscito il 17 maggio sui tutti i principali circuiti digitali. Una voce intensa, con una notevole abilitá modulare, capace di attraversare le note dai toni alti e squillanti fino ai bassi e viceversa; si fa notare per questa sua capacitá artistica Angela Natalia Galeone, in arte Angie G.

Il brano é stato scritto dal talentuoso Giuseppe Macchitella, in arte Solo. Nel brano si parla di amore, di cose, momenti ed emozioni da vivere in un “universo in mezzo ai guai”, forse imperfetto ma pur sempre bello da scoprire nella sua complessitá.

Il singolo é prodotto dall’etichetta discografica DMB MANAGEMENT che ha lanciato anche il primo singolo inedito della cantante, uscito lo scorso 8 Aprile “Le cose che non mi hai mai detto”, brano che in un mese ha raggiunto oltre 57.000 Streaming sulla piattaforma digitale Spotify.

Con questo primo singolo é iniziato il sodalizio professionale tra Angiee Giuseppe Macchitella, ispirato per la scrittura del brano proprio dalla voce della giovanissima artista.

A soli 15 anni Angie G. sta giá muovendo passi importanti per costruire una carriera dal futuro promettente e i suoi primi due singoli ne sono una testimonianza tangibile.

Residente da poco tempo a Carovigno (provincia di Brindisi) Angie frequenta il secondo anno del Liceo Musicale “DURANO” di Brindisi e ha partecipato al concorso canoro “Music Gallery” di Casamassima (Comune della provincia di Bari) arrivando semifinalista dopo la valutazione di un´importante giuria, dove spiccava la presenza del noto direttore e maestro Beppe Vessicchio.

Per sostenere e conoscere meglio il suo mondo e tutti i suoi aggiornamenti basta seguirla sui principali canali Social: Facebook, Instagram e Tik Tok e ovviamente ascoltarla ogni volta che volete su Spotify!