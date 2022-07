ARTENA

Un uomo morto con un taglio alla gola

Si tratta di un giovane di 25/30 anni. Non aveva i documenti

Giallo ad Artena, comune dei Castelli Romani a pochi chilometri dalla Capitale. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato ieri sera alle 21.30, con la gola tagliata da un coltello, in strada a via di Casa Colonnella. Il cadavere del giovane, dell’apparente età di 25/30 anni, non è stato ancora identificato. L’uomo non aveva nessun documento. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della compagnia Colleferro che indagano sul ritrovamento. L’ipotesi più accreditata è, al momento, quella dell’omicidio.