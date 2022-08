Berlusconi capolista al Senato per il Lazio

Per Forza Italia nelle liste di Roma Lazio, Silvio Berlusconi sarà capolista per FI nella Circoscrizione Lazio 2 del Senato. Mentre nel Lazio 1, sempre per il Senato, capolista la deputata Annagrazia Calabria. Per la Camera a guidare i plurinominali sarà l’attuale capogruppo Paolo Barelli. I depositanti hanno confermato, entrando alla Corte di Appello di Roma, che i candidati di Forza Italia nei collegi uninominali del Lazio per la Camera, saranno: Maria Spena (Roma centro), Alessandro Battilocchio(Ostia-Pomezia), Claudio Fazzone (Fondi) e Antonio Tajani(Velletri).