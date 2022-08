Roma 2022 – Grande successo per gli azzurri

Grandiosa staffetta azzurra 4x1250, è oro

Sono 23 le Nazioni che hanno conquistato almeno una medaglia ai Campionati europei degli sport acquatici terminati il 21 agosto a Roma. Si tratta di circa metà dei Paesi iscritti. L’Italia ha battuto ogni record con ben 67 medaglie, 24 d’oro, 24 d’argento e 19 di bronzo. Gli atleti azzurri hanno conquistato podi in tutte le discipline acquatiche, dal nuoto (ben 35) al nuoto in acque libere (6), dai tuffi e nuoto artistico con 12 medaglie ciascuna, alla novita’ dei tuffi delle grandi altezze con 2. Al secondo posto nel medagliere (numero di medaglie) la Gran Bretagna con 27 podi (10 ori, 8 argenti e 9 bronzi), terza la Francia con 21 (3 ori, 8 argenti e 10 bronzi), quarta l’Ucraina con 17 grazie alle tante medaglie nel nuoto artistico, quinta l’Ungheria con 16, sesta la Germania con 15. L’agenda del nuoto nel 2022 prevede i Campionati mondiali in vasca corta a Melbourne in Australia dal 13 al 18 dicembre (erano inizialmente previsti a Kazan in Russia). I Mondiali di nuoto del 2023 si terranno dal 14 al 30 luglio a Fukuoka in Giappone, già sede nel 2001.