Climatizzazione auto: come funziona il compressore, cause guasto e riparazione

Il compressore del climatizzatore auto è una componente meccanica, azionata da una puleggia collegata alla cinghia servizi del motore, che si occupa della compressione del gas refrigerante successivamente sfruttato per raffreddare l’aria da immettere nell’abitacolo attraverso le bocchette di ventilazione.

Chiaramente, è di fondamentale importanza che nel compressore non si insinuino liquidi di alcun tipo poiché a causa della loro incomprimibilità andrebbero a danneggiare irrimediabilmente questa parte meccanica importante. Oltretutto, affinché funzioni correttamente, questo elemento deve essere continuamente lubrificato, motivo per cui ogni automobilista dovrebbe procedere agli opportuni controlli periodici.

I principali difetti di un compressore

Come precedentemente accennato, il compressore del clima si occupa della circolazione corretta del gas refrigerante, e viene messo in funzione da una puleggia dedicata.

In caso di malfunzionamento, il guasto viene principalmente attribuito a una perdita di gas refrigerante o al suo esaurimento. Tuttavia, se questo componente meccanico continua a risultare difettoso anche in assenza di perdite, l’intero sistema potrebbe non funzionare correttamente.

Illustrazione tratta da autoparti.it

In questa situazione, è importante sottolineare che, cercare di riparare autonomamente il compressore del clima potrebbe rivelarsi una procedura pericolosa, oltre che essere espressamente vietato dalle leggi in vigore. Vediamo dunque quali sono i principali difetti di questo elemento fondamentale per il climatizzatore auto e in che modo individuarli.

Nel momento in cui il compressore smette di funzionare in maniera ottimale, esso manifesta i guasti provocando alcuni sintomi tra cui un’anomala rumorosità all’accensione dell’aria condizionata, la fuoriuscita di aria non raffreddata dalle bocchette di ventilazione, perdite d’olio dal compressore stesso o errori individuabili tramite diagnosi.

I guasti più comuni

I guasti che più comunemente interessano il compressore del clima sono causati per lo più dalla corrosione a opera dell’umidità ambientale, da danni di natura meccanica al carter che compone il compressore, dalla mancanza di gas refrigerante o di olio lubrificante, dai contatti elettrici ossidati o in cortocircuito, da possibili danni ai cuscinetti dei tenditori o dall’usura della cinghia. Inoltre, anche un paraolio o un condensatore danneggiati possono provocare malfunzionamenti, così come i difetti alla valvola che regola il flusso elettrico.

Come riparare il compressore del clima

Nel momento in cui il climatizzatore dell’auto smette di funzionare, la soluzione più rapida è rappresentata dalla sostituzione del compressore. Tuttavia, in molti casi la causa è legata a problematiche che non interessano questa componente.

Diversamente, quando è il compressore stesso a non funzionare più, l’unica soluzione è quella di andare a sostituirlo interamente. Tuttavia, è importante sottolineare che tutti gli interventi di manutenzione e di riparazione che interessano l’impianto di climatizzazione auto sono soggetti a restrizioni superiori rispetto agli interventi generici che possono essere effettuati in autonomia sulla propria automobile. Infatti, solo alcune officine espressamente autorizzate possono effettuare l’attività di riparazione e di ricarica del clima.

Per tanto non è possibile procedere autonomamente con la sostituzione del compressore, in quanto solamente i meccanici certificati dal regolamento CE possono mettere mano agli impianti di aria condizionata. Questo a causa del contenuto di gas potenzialmente pericolosi e con un indice di GWP variabile. Di conseguenza, per riparare il condizionatore della propria automobile è consigliabile rivolgersi al proprio meccanico di fiducia.