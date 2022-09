Empoli Roma finisce 1-2

I giallorossi tornano a vincere

A segnare i gol Dybala e Abraham

La Roma vince ad Empoli 2-1 e risale al quarto posto in classifica. I giallorossi partono bene al Castellani creando un paio di occasioni da gol. Dybala prima colpisce un palo e poi porta in vantaggio la Roma con un sinistro dal limite. Sul finire del primo tempo, dopo un palo di Satriano, Bandinelli trova il pari di testa. Al 71′ Roma di nuovo in vantaggio: la Roma sfonda ancora a destra con Dybala che lavora un buon pallone e successivamente pennella sul secondo palo dove irrompe Abraham che mette dentro il pallone del 2-1 giallorosso. Al 77′ rigore per la Roma, fallo di Cacace su Ibanez: grande incursione del difensore della Roma che salta in velocità il diretto avversario e viene ostacolato fallosamente. Il penalty di Pellegrini si stampa sulla traversa. Nel finale espulso espulso Akpa Akpro.