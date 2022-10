La Farnesina è al lavoro sulla vicenda. La Famiglia: "Ancora non sappiamo niente, neanche il motivo della reclusione"

La famiglia della giovane ha lanciato un appello sui social. Alessia, scrivono i genitori, “è una viaggiatrice solitaria, gira il mondo per conoscere usi e costumi dei popoli. Si è sempre adeguata e rispettato le tradizioni e, in certi casi, gli obblighi, di ogni paese che ha visitato”. Papà e mamma non avevano sue notizie dal 28 settembre, giorno del suo compleanno. Poi la chiamata: “Era lei che piangendo ci avvisava che era in prigione. A Teheran. In Iran. Era stata arrestata dalla polizia insieme a dei suoi amici mentre si accingeva a festeggiare il suo compleanno. Sono state solo poche parole ma disperate. Chiedeva aiuto”.

La Farnesina è al lavoro sulla vicenda. “Ancora non sappiamo niente, neanche il motivo della reclusione – si legge ancora nel post della famiglia -. Voglio che si sappia e che questa notizia raggiunga più persone possibili, magari arrivare a quella giusta che può aiutarci”.