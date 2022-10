La Roma perde in casa con il Betis

Finisce 2-1. La rete degli avversari a 2 minuti dalla fine

Cala il silenzio sull’Olimpico. E’ il minuto 88 quando Luiz Henrique sigla il gol del 2 a 1 che consegna altri 3 punti al Betis (a punteggio pieno a quota 9; Roma ferma a 3). La squadra di Mourinho parte col piede giusto. Il primo episodio chiave al 32esimo quando un check Var, per un fallo di mano Joaquin, porta all’assegnazione di un rigore ai capitolini. Dybala non sbaglia.

Gli spagnoli crescono fino al meritato pareggio. E’ Rodriguez a firmare una perla al quarantesimo: destro potente e preciso dal limite. Primo tempo segnato anche da due infortuni, uno per parte: Celik per la Roma e Cekir per il Betis.

Nella seconda frazione è l’estremo difensore spagnolo, Bravo di nome e di fatto, a impedire alla Roma di portarsi in vantaggio. Quando la partita sembra ormai incanalata sul pareggio arriva la rete dei biancoverdi.

Per José Mourinho, secondo cui il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, la partita è stata caratterizzata da una contraddizione: “Loro hanno più qualità tecnica di noi; noi – evidenzia – abbiamo avuto più opportunità. Finire primi non è l’obiettivo – sottolinea il tecnico portoghese -. Dobbiamo arrivare al secondo posto col rischio di prendere una squadra importante dalla Champions. Ora – conclude – preferisco finire secondo e non terzo andando in Conference League”.