CRISTOFORO COLOMBO – Ucciso in strada ragazzo di 18 anni mentre era sul marciapiede

Ucciso travolto da un’auto mentre camminava su un marciapiede. Grave incidente stradale questa notte a Roma, il giovane, 18 anni, camminava su via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Giustiniano Imperatore. Si chiamava Francesco Valdiserri, figlio di due noti giornalisti, avrebbe compiuto 19 anni a novembre. Il dolore della madre in un tweet: “Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”.

Alla guida dell’auto una 24enne, che è stata sottoposta all’alcol test e al narco test.

Secondo una prima ricostruzione l’autovettura, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale per poi investire il ragazzo. Illeso miracolosamente un altro giovane che era in compagnia della vittima.