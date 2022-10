Cos’è il termostato del motore? Malfunzionamenti e sostituzione

Il termostato del motore è uno dei componenti più importanti quando si parla dell’impianto di raffreddamento delle automobili. Fondamentalmente, il termostato si occupa di regolare la portata del liquido di raffreddamento andando ad analizzare quella che è la temperatura esterna.

Lo scopo principale, quindi, è quello di portare il motore alla temperatura ideale in tempi rapidi, in modo tale da poter garantire la giusta temperatura d’esercizio che, naturalmente, deve poi rimanere costante.

Si tratta di un componente utile, ed è per questo che è molto importante saperne di più, così da non rimanere impreparati di fronte ad eventuali malfunzionamenti. In questo articolo andremo ad analizzare che cos’è il termostato del motore, quali sono i malfunzionamenti più comuni, come capire se non funziona correttamente e, alla fine, vedremo come deve essere sostituito.

Che cos’è il termostato del motore?

Abbiamo detto che l’impianto di raffreddamento di un’auto svolge un ruolo estremamente importante per quanto riguarda il motore. Se un motore si scalda troppo e in maniera anomala, possono sorgere dei grossi problemi, ma anche un motore che si scalda in maniera eccessivamente lenta può causare delle problematiche e quindi non garantisce un perfetto funzionamento.

L’impianto di raffreddamento dell’auto è composto da due circuiti, uno più piccolo e l’altro più grande. In questo senso dunque il termostato serve a rilevare la temperatura del motore e una volta che questo entra in temperatura di regime, si apre il circuito grande per il raffreddamento.

Quali sono i malfunzionamenti del termostato del motore?

Sostanzialmente, il termostato si può bloccare in due posizioni, ovvero aperto o chiuso. Di fatto dunque, se il termostato rimane bloccato aperto può verificarsi un riscaldamento estremamente lento del motore. Mentre se il termostato rimane bloccato in posizione chiusa la situazione può essere potenzialmente molto più grave, infatti in questo caso il liquido di raffreddamento non raggiunge mai il radiatore, ciò significa che il motore può surriscaldarsi molto velocemente.

Come faccio a sapere se il termostato del mio motore è rotto?

Ma quindi, come ci si accorge se un termostato del motore è rotto? Partiamo dal presupposto che il tutto è collegato alla valvola termostatica che, come abbiamo detto, si può bloccare in posizione aperta o chiusa. Abbiamo visto che se rimane aperta il motore non riuscirà a scaldarsi in maniera ottimale e si potrebbero notare dei consumi di carburante anomali, oltre che una perdita di liquido dal termostato.

Se rimane in posizione chiusa entrerà in funzione la ventola di raffreddamento e si accenderà la tipica spia della temperatura. Questo ovviamente può accadere più facilmente durante l’estate quando le temperature sono alte.

Sostituzione termostato motore

Se il termostato si rompe occorre necessariamente sostituirlo, si tratta comunque di un’operazione che non richiede un grosso esborso economico.

Inoltre, la sostituzione è abbastanza semplice. Infatti, a motore freddo, si deve aprire il cofano, individuare il termostato, sostituirlo con quello nuovo, spurgare l’impianto e rabboccare il fluido.

