Esce il brano “Un’altra me”, dalla colonna sonora del film “Backstage – Dietro Le Quinte” (su Prime Video) firmata da Alessandro Bencini

11 Novembre su tutte le piattaforme streaming e download, la colonna sonora del film "Backstage – Dietro Le Quinte", film musicale diretto dal regista Cosimo Alemà, prodotto dalla Eagle Pictures, in esclusiva su Prime Video dal 13 Ottobre. A firmare le musiche è Alessandro Bencini, compositore e cantante milanese, che oltre ad aver composto ed orchestrato le musiche originali, ha anche scritto diversi brani inediti contenuti nel film tra i quali "Un'altra me" cantato da Beatrice Dellacasa e la title track "In scena" in cui, il compositore, canta in duetto con Noemi Smorra, nota artista e cantante dei più importanti musical italiani.

Racconta Bencini, che inizialmente era stato incaricato dalla produzione come “vocal coach”, ma durante le lavorazioni il regista Cosimo Alemà lo ha voluto al suo fianco come compositore delle musiche originali. Un’occasione di crescita professionale – dichiara Alessandro – che lo ha portato, grazie a Fernando Alba (Maqueta Records) che ha curato la produzione musicale, a collaborare con straordinari musicisti veterani della musica italiana e fuoriclasse del mondo delle colonne sonore, come: Luca Pincini, Simone Salza, Eunice Cangianiello, Simone Gianlorenzi, Marco Rovinelli, Pierpaolo Ranieri, Seby Burgio, l’Orchestra di Roma diretta da Emanuele Bossi ed il primo violino Antonio Pellegrino. Un sound moderno, ricco di energia e sentimento.

Bencini arrangia la colonna inserendo sonorità che richiamano gli anni ’80, scrive per orchestra d’archi e crea suoni sintetizzati analogici per sottolineare i punti più emotivi del film. Troviamo, fra le altre, anche celebri canzoni della musica italiana, cantate dal vivo dai protagonisti del movie ed accuratamente selezionate da Luca De Gennaro.

Interamente girato a Roma, il film scritto dall’autore e sceneggiatore Roberto Proia (“Come Non Detto” e la trilogia “Sul più bello”), narra la storia di un gruppo di talentuosi e giovani artisti che si sfidano, fino all’ultima goccia di sudore, con prove di danza e canto, per entrare a far parte del cast di un importante spettacolo che debutterà al Teatro Sistina. I nove attori protagonisti, alla loro prima esperienza cinematografica, sono stati selezionati nel corso di oltre 1400 casting in tutta Italia: Giuseppe Futia, Beatrice Dellacasa, Riccardo Suarez, Geneme Tonini, Aurora Moroni, Ilaria Nestovito, Gianmarco Galati, Yuri Pascale, Matteo Giunchi. Un’esperienza praticamente identica al ruolo che interpretano. A completare il cast ci sono Giulio Pampiglione, Giulio Forges Davanzati, Irene Ferri, Jane Alexander e Adolfo Margiotta.

“Backstage” è dunque un film che dimostra qualità e talento di numerosi professionisti sia davanti che dietro le quinte, proprio come il titolo, e ci insegna la difficile realtà di portare avanti un sogno, che con sacrifici e tenacia può realizzarsi.